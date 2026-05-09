San Lorenzo, massacrato di botte il rapper Ozymandias. La denuncia: “Calci in testa mentre ero a terra”

Una notte di violenza scuote ancora una volta le strade di San Lorenzo. Vittima dell’ultimo episodio è Giovanni Fausto, noto nella scena rap capitolina come Ozymandias, aggredito brutalmente da un gruppo di cinque giovani nel cuore del quartiere studentesco.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso artista in un video pubblicato sui social, il pestaggio è avvenuto nei pressi della piazza principale di San Lorenzo.

Tutto sarebbe iniziato con un attacco a un amico di Ozymandias, colpito senza apparente motivo. Il rapper sarebbe intervenuto per proteggere il compagno, ma è stato subito travolto dalla violenza del branco.

Il racconto e le immagini shock

Nel filmato pubblicato online, Ozymandias mostra il volto tumefatto, con lividi e contusioni profonde. “Non è un effetto speciale, mi hanno picchiato seriamente – racconta – Anche da terra hanno continuato a colpirmi, prendendomi a calci in testa”. La gravità dei colpi subiti al capo evidenzia quanto l’aggressione avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Le cure e la reazione dell’artista

Dopo l’aggressione, il rapper è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie e gli accertamenti del caso. Nonostante l’aspetto scioccante, Ozymandias ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni di salute: “Fortunatamente non ho nulla di rotto”.

L’artista ha concluso il suo messaggio con un invito alla resilienza e alla positività: “La violenza c’è, ma io resisto. Pensiamo alle cose belle, pensiamo alla musica”.

Il dibattito sulla sicurezza

L’episodio riporta al centro il problema della sicurezza a San Lorenzo, quartiere spesso teatro di episodi di violenza notturna.

Residenti e commercianti denunciano da tempo la carenza di controlli e la deriva della movida, che trasforma alcune zone in spazi poco sicuri e a rischio per chi passeggia o frequenta locali nelle ore serali.

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