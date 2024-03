San Lorenzo, spazio tranviario di via dei Reti: continuano i lavori, tutte le informazioni

Rinnovo della sede tranviaria: continuano i lavori in via dei Reti a San Lorenzo. Da lunedì 25 Marzo 2024 fino al 19 Aprile 2024 è previsto un intervento in due fasi che richiederà alcune modifiche di viabilità.

Tra via dei Reti e viale Scalo San Lorenzo e tra lo stesso viale e via degli Ausoni sarà vietato il transito dei veicoli pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) che dovranno proseguire dritto per Porta Maggiore.

In via dei Reti, sarà vietato il transito veicolare tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia. Limitazioni anche su piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina/via dei Reti, con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci, ad eccezione dei veicoli diretti alle attività commerciali. Sulla stessa via dei Volsci, direzione obbligatoria dritto all’intersezione con via dei Reti per i veicoli provenienti da piazzale del Verano.

In via Tiburtina, divieto di sosta h24 sul lato destro della carreggiata dall’intersezione con via dei Reti al civico 83 di piazzale del Verano e direzione obbligatoria dritto, all’intersezione con via dei Reti per i veicoli in arrivo da piazzale Tiburtino. Inoltre, di notte, previsti dei lavori di ripristino della pavimentazione di via dei Reti, con la chiusura della strada già all’altezza di Scalo San Lorenzo.

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, dalle 7 di oggi Lunedì 25 Marzo 2024, le linee 19nav e 71 provenienti dalla stazione Tiburtina giunte in piazzale del Verano percorreranno via Cesare de Lollis, via dei Marruccini e via Tiburtina da dove riprenderanno il normale itinerario. Per essere sempre aggiornato, visita il sito ATAC .

