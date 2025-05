San Lorenzo, tragedia nel pomeriggio: uomo si accascia a terra e muore

Un normale pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia oggi a San Lorenzo, cuore pulsante del quartiere universitario romano.

Erano da poco passate le 15:00 di venerdì 2 maggio quando un uomo si è accasciato improvvisamente al suolo in via degli Ausoni, all’angolo con via dei Sabelli. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La vittima, un cittadino ucraino di 46 anni, era impegnato in un cantiere della zona, come ogni giorno. L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo del personale del 118 l’uomo era già privo di vita.

Il medico legale ha accertato il decesso per cause naturali: un arresto cardiocircolatorio fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

Attorno, la vita continuava. Le serrande dei locali alzate, tavolini occupati da giovani universitari e residenti del quartiere, ignari o forse semplicemente impotenti di fronte a quella scena così brutale e silenziosa.

A pochi metri, sui social, si è acceso il dibattito: “Morto a terra tra via degli Ausoni e via dei Sabelli. Ma nei bar vicini continuano a prendere aperitivi”, ha scritto la pagina Resist San Lorenzo, sottolineando l’apparente indifferenza di una città che corre, anche quando la morte si ferma per strada.

Il pubblico ministero, una volta accertate le cause naturali del decesso, ha disposto la restituzione della salma ai familiari dell’uomo.

