San Paolo, catene e lucchetti fermano la didattica per ore: 400 studenti rimasti fuori scuola

La preside, determinata a tutelare il diritto all’istruzione e la sicurezza del plesso, ha annunciato che presenterà una denuncia contro ignoti per interruzione del servizio scolastico

Marco Rollero - 12 Settembre 2025

Una sorpresa fuori del normale ha accolto nella mattinata gli studenti e le famiglie dell’istituto di via delle Sette Chiese.

La sede di San Paolo in via Umberto Nistri è rimasta chiusa, lasciando fuori ben 400 alunni: qualcuno, nella notte, aveva bloccato l’ingresso con catene e lucchetti, trasformando l’ingresso della scuola in un vero e proprio ostacolo.

Immediata la reazione della dirigente scolastica, che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno faticosamente rimosso il maxi sigillo, e i carabinieri, pronti a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nonostante l’accaduto, la mattinata è trascorsa senza tensioni tra studenti e famiglie, che hanno comunque dovuto affrontare ore di attesa all’esterno.

La preside, determinata a tutelare il diritto all’istruzione e la sicurezza del plesso, ha annunciato che presenterà una denuncia contro ignoti per interruzione del servizio scolastico.

