San Paolo, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, multe e posti di blocco in tutto il quartiere

Un intero quartiere passato al setaccio per contrastare degrado e illegalità. È quanto accaduto a San Paolo, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi della Compagnia Roma Eur e agli specialisti del NAS, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle operazioni, i militari della Stazione di Roma San Sebastiano hanno denunciato un cittadino indiano, gravemente indiziato di ricettazione: l’uomo è stato fermato mentre viaggiava su un ciclomotore, portando con sé un casco appartenente a una nota società di noleggio.

Non sono mancati gli interventi sul fronte della sicurezza alimentare: i Carabinieri del NAS hanno elevato una multa salata da 3.000 euro a un esercente della zona, responsabile di gravi carenze igienico-sanitarie e della mancata applicazione delle necessarie procedure di autocontrollo.

Il bilancio complessivo della serata parla chiaro: 84 persone identificate, 36 veicoli controllati, diversi posti di blocco organizzati lungo le principali arterie del quartiere. In uno di questi, un automobilista è stato multato per irregolarità alla guida.

