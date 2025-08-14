San Paolo e Piazza dei Navigatori, controlli a tappeto: sei denunce e droga sequestrata

Un’operazione ad ampio raggio, quella messa in campo dai Carabinieri nel quartiere San Paolo, che nella notte ha visto impegnate diverse unità, dai motociclisti del Nucleo Radiomobile ai cinofili di Santa Maria di Galeria.

Obiettivo: prevenire e contrastare i reati più diffusi, come deciso dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio parla chiaro: sei persone denunciate e numerosi sequestri. Due automobilisti, un italiano di 21 anni e un romeno di 23, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Un 54enne bosniaco, irregolare in Italia, è stato fermato in via Ostiense e accompagnato al Centro per il rimpatrio di Brindisi.

Nel corso dei controlli, un 35enne cubano è stato denunciato perché guidava senza aver mai conseguito la patente, mentre un 54enne francese è finito nei guai per aver danneggiato la vetrina di un negozio in via Gozzi.

Infine, un romano di 29 anni è stato trovato in via Diaz con alcune dosi di cocaina e 630 euro in contanti: droga e denaro sono stati sequestrati.

In totale, nella sola area di San Paolo sono state identificate 93 persone e controllati 35 veicoli.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano hanno effettuato posti di blocco in piazza dei Navigatori, identificando 105 persone e verificando 60 veicoli.

Nel mirino anche chi non rispetta il codice della strada: sanzionato un automobilista per mancata revisione e segnalati due giovani alla Prefettura perché trovati con modiche quantità di hashish e marijuana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.