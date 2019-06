San Paolo. Polizia arresta ladra seriale

È entrata in modo fraudolento e in una zona riservata ai soli dipendenti di un negozio di abbigliamento poi, una volta all’interno, S.R., 38enne romana, si è impossessata del portafogli di due dipendenti. Bancomat rubati alla mano, si è recata presso un vicino negozio di intimi e, utilizzando la funzione contactless, pacchetto dopo pacchetto, ha fatto acquisti per circa 300 euro. La legittima proprietaria della carta, allertata dai numerosi sms di avviso di pagamento che le stavano arrivando sul telefonino, si è recata presso il negozio indicato nei messaggi e qui ha notato il proprio bancomat nelle mani della donna, la stessa che poco prima aveva visto girare nell’esercizio dove stava lavorando. Malgrado i tentativi di fermare l’autrice del furto, questa è riuscita ad allontanarsi a bordo di un’autovettura. La vittima ha così chiesto aiuto agli agenti del commissariato San Paolo, diretti da Massimiliano Maset, che, grazie alla targa della macchina e alle accurate descrizioni fisiche fornite, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità della ladra.

Sottoposto alla vittima, un album fotografico contenente anche l’immagine della 38enne, quest’ultima è stata riconosciuta, senza alcun dubbio dalla denunciante come l’autrice del reato.

Grazie agli elementi di prova raccolti dagli investigatori , il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto nei confronti di S.R., una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Notificato il provvedimento, dagli stessi poliziotti che hanno curato l’indagine, la donna, gravata da numerosi precedenti di polizia per reati dello stesso genere, si trova ora ristretta in carcere.