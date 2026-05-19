Sangue a Centocelle, lite tra coinquilini in un appartamento: 41enne accoltellato al fianco, arrestata una donna

Una lite nata all’interno di un appartamento condiviso e degenerata nel giro di pochi minuti in un’aggressione armata.

Paura nella serata di lunedì 18 maggio a Centocelle, dove un uomo di 41 anni è stato ferito con una coltellata al termine di un violento scontro con la donna con cui conviveva.

L’episodio è avvenuto in via delle Acacie, nel quadrante est della Capitale, e si è concluso con l’arresto della presunta aggressora da parte dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato con un acceso diverbio scoppiato all’interno dell’abitazione tra due coinquilini stranieri: un quarantunenne originario delle Mauritius e una donna filippina di 46 anni.

Le ragioni che hanno innescato la discussione sono ancora in fase di accertamento, ma il confronto verbale avrebbe rapidamente assunto toni sempre più violenti fino alla svolta drammatica.

Nel pieno della lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo l’uomo con un fendente al fianco destro.

Le urla provenienti dall’appartamento hanno attirato l’attenzione dei residenti dello stabile, che hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme ai sanitari del 118.

I militari hanno trovato il quarantunenne ferito e ancora sanguinante, mentre la donna si trovava all’interno dell’appartamento.

Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, i soccorritori hanno prestato le prime cure alla vittima.

Nonostante la ferita da arma da taglio, l’uomo ha scelto di non essere trasportato in ospedale, rifiutando il ricovero dopo le medicazioni effettuate sul posto dal personale sanitario.

Per la quarantaseienne sono invece scattate le manette. I Carabinieri l’hanno arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate e hanno sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione, che sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici degli investigatori.

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