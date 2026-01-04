Sangue alla stazione di Anzio: accoltella un uomo per rapinarlo e si nasconde nel bagno del treno

Un tentativo di rapina finito nel sangue, poi la fuga disperata tra i binari e un ultimo, vano tentativo di nascondersi.

Momenti di forte tensione nei pressi della stazione ferroviaria di Anzio, dove un 19enne di origine tunisina è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo al culmine di un’aggressione improvvisa.

Tutto è accaduto in pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe avvicinato la vittima – un uomo di nazionalità egiziana – con l’intenzione di rapinarlo.

Ma qualcosa è andato storto. Dalle parole si è passati rapidamente alla violenza e, nel corso della colluttazione, è spuntato un coltello.

Un fendente che ha ferito l’uomo, lasciandolo a terra nei pressi dello scalo ferroviario.

La fuga e l’inseguimento

Nonostante la ferita, la vittima è riuscita a chiedere aiuto e a fornire una descrizione sommaria dell’aggressore, rivelatasi decisiva.

Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe sulle sue tracce, setacciando l’area intorno alla stazione e i convogli in partenza.

Il 19enne, nel frattempo, aveva tentato la fuga salendo su un treno. Pensava di far perdere le proprie tracce chiudendosi nel bagno del convoglio, ma il suo piano è durato poco.

Gli agenti lo hanno individuato e bloccato all’interno dei servizi igienici, ponendo fine alla fuga davanti agli occhi increduli di alcuni passeggeri.

Arresto e carcere

Una volta fermato, il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per le formalità di rito e successivamente tradotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere delle accuse legate al tentativo di rapina e al ferimento con arma da taglio.

L’uomo accoltellato è stato soccorso e medicato: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

