Sangue e coraggio in via Tuscolana: il patto generazionale dei gioiellieri che ha piegato la banda dei cinque

C’è un istante preciso in cui i calcoli della mente lasciano spazio all’istinto profondo di chi difende la propria storia.

Per i titolari della storica oreficeria di via Tuscolana, a pochi passi dai flussi continui della fermata metro Giulio Agricola, quell’istante è scattato nella tarda mattinata di giovedì 11 giugno.

Davanti alle canne delle pistole spianate da tre uomini con i volti coperti, un padre di 81 anni e suo figlio di 54 non hanno visto solo una minaccia alla propria incolumità, ma il tentativo di strappare via in pochi minuti i sacrifici, i turni diurni e le fatiche di un’intera esistenza familiare.

È stata questa la molla emotiva che ha trasformato una potenziale rapina-lampo in un drammatico corpo a corpo.

La banda si era mossa con la precisione fredda dei professionisti: tre uomini all’interno a gestire le armi e le minacce, due complici sulla strada – divisi tra il ruolo di vedetta sul marciapiedi e la guida di un’auto d’appoggio con il motore acceso – pronti a garantire un quarto d’ora di anonimato nel traffico del quartiere Don Bosco.

Il Patto di Sangue dietro il Bancone

La sceneggiatura dei banditi prevedeva la classica resa immediata delle vittime. Invece, l’anziano commerciante e il figlio hanno incrociato gli sguardi e, con un coordinamento nato da anni di lavoro fianco a fianco, hanno reagito all’unisono. Ne è nato uno scontro ravvicinato e disperato, una trincea improvvisata dietro i cristalli delle vetrine.

La resistenza dei due gioiellieri ha spiazzato i rapinatori, facendogli perdere il controllo del tempo e della situazione. Trovatisi di fronte a una reazione fisica insospettabile, specialmente da parte dell’ottantunenne, i malviventi hanno iniziato a colpire duro.

La Violenza Gratuita

Utilizzando il metallo pesante del calcio delle pistole come una clava, i tre assalitori hanno infierito ripetutamente sulla testa dei due commercianti, lasciandoli feriti sul pavimento nel tentativo di aprirsi una via di fuga.

Le urla e il rumore della colluttazione hanno fatto capire alla banda che il piano era ormai fallito: i tre sono scappati a mani vuote, gettandosi nell’abitacolo della vettura dove i complici li attendevano per scomparire nel labirinto di vie della periferia est.

La Solidarietà del Quartiere e il Silenzio dei Rilievi

Quando le sirene del 118 hanno spezzato la quiete di via Tuscolana, intorno al negozio si è formato un capannello di residenti e colleghi negozianti, scossi dalla violenza dell’accaduto.

I medici dell’emergenza hanno prestato le prime cure sul posto per arginare i traumi e le ferite al cuoio capelluto riportate dai due orefici.

Ma il temperamento che ha salvato la gioielleria si è visto anche lì: entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale, stringendo i denti per rimanere a presidiare la loro attività.

La facciata del negozio è diventata subito dopo il centro dei rilievi dei Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza interne e stradali, a caccia di un fotogramma, un dettaglio della targa o un movimento falso che possa dare un nome e un volto ai cinque della banda.

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