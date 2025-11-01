Categorie: Comunicati Stampa
Sanità, Ecoitaliasolidale: “Bene il progetto VeBS dell’ISS, la salute nasce dal contatto con la natura”

Il Movimento Ecologista esprime pieno apprezzamento per il progetto dell’Istituto Superiore di Sanità

Comunicato Stampa - 1 Novembre 2025

Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale esprime pieno apprezzamento per il progetto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “VeBS – Verde e Blu per la Salute”, promosso dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari.

L’iniziativa, che unisce salute pubblica e valorizzazione degli spazi naturali, conferma quanto da anni Ecoitaliasolidale sostiene e pratica sul territorio: la natura è una risorsa preziosa per il benessere dell’uomo.

Da sempre promuoviamo la salute attraverso il contatto con la natura. Le cosiddette prescrizioni ‘verdi e blu’ rappresentano un approccio innovativo e coerente con la nostra visione: camminare, respirare aria pulita, vivere i parchi e i corsi d’acqua sono gesti semplici ma fondamentali per la salute fisica e mentale,” dichiara Giorgio Rossi, responsabile di Ecoitaliasolidale per il Nord Italia.

Rossi sottolinea inoltre l’importanza di tutelare il patrimonio arboreo esistente, oltre a realizzare nuovi spazi verdi:

 “La salvaguardia dei grandi alberi è essenziale. Secondo l’Istituto per la BioEconomia, un albero maturo rimuove fino a 70 volte più inquinanti di una pianta giovane e sequestra circa 360 kg di CO₂ ogni anno. Difendere questi ecosistemi significa proteggere la salute di tutti.”

Anche Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia e responsabile di Ecoitaliasolidale per il Lazio, sottolinea il valore dello sport all’aria aperta come strumento di prevenzione e benessere:

 “Praticare attività fisica nei parchi, nelle pinete, lungo i litorali o nei luoghi verdi della città è una vera medicina naturale. Lo sport diffuso, accessibile e in armonia con l’ambiente, migliora il corpo, la mente e il senso di comunità.”

A concludere è Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale, che ribadisce la disponibilità dell’associazione a collaborare con le istituzioni:

 “Il progetto VeBS va nella giusta direzione, riconoscendo il valore terapeutico della natura. È importante però che questa consapevolezza si traduca in azioni concrete, coerenti con i principi sanciti dagli articoli 9 e 41 della Costituzione, che tutelano l’ambiente e la salute come valori fondamentali. Ecoitaliasolidale continuerà a promuovere un modello di società più sana e sostenibile, basato sul rispetto della natura e sulla partecipazione dei cittadini.” 

