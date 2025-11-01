Sanità, Ecoitaliasolidale: “Bene il progetto VeBS dell’ISS, la salute nasce dal contatto con la natura”
Il Movimento Ecologista esprime pieno apprezzamento per il progetto dell’Istituto Superiore di Sanità
Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale esprime pieno apprezzamento per il progetto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “VeBS – Verde e Blu per la Salute”, promosso dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari.
L’iniziativa, che unisce salute pubblica e valorizzazione degli spazi naturali, conferma quanto da anni Ecoitaliasolidale sostiene e pratica sul territorio: la natura è una risorsa preziosa per il benessere dell’uomo.
“Da sempre promuoviamo la salute attraverso il contatto con la natura. Le cosiddette prescrizioni ‘verdi e blu’ rappresentano un approccio innovativo e coerente con la nostra visione: camminare, respirare aria pulita, vivere i parchi e i corsi d’acqua sono gesti semplici ma fondamentali per la salute fisica e mentale,” dichiara Giorgio Rossi, responsabile di Ecoitaliasolidale per il Nord Italia.
Rossi sottolinea inoltre l’importanza di tutelare il patrimonio arboreo esistente, oltre a realizzare nuovi spazi verdi:
“La salvaguardia dei grandi alberi è essenziale. Secondo l’Istituto per la BioEconomia, un albero maturo rimuove fino a 70 volte più inquinanti di una pianta giovane e sequestra circa 360 kg di CO₂ ogni anno. Difendere questi ecosistemi significa proteggere la salute di tutti.”
Anche Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia e responsabile di Ecoitaliasolidale per il Lazio, sottolinea il valore dello sport all’aria aperta come strumento di prevenzione e benessere:
“Praticare attività fisica nei parchi, nelle pinete, lungo i litorali o nei luoghi verdi della città è una vera medicina naturale. Lo sport diffuso, accessibile e in armonia con l’ambiente, migliora il corpo, la mente e il senso di comunità.”
A concludere è Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale, che ribadisce la disponibilità dell’associazione a collaborare con le istituzioni:
