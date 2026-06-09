Sanità, pronto soccorso al collasso: il M5S lancia la riforma ed entra nelle corsie dell’emergenza con i medici Simeu

Barelle stipate nei corridoi, ore d’attesa interminabili per un codice bianco o verde, turni massacranti che spingono i medici alla fuga verso il privato e aggressioni quotidiane al personale sanitario.

La crisi strutturale dei pronto soccorso italiani, ormai da anni in condizioni di codice rosso permanente, sbarca alla Camera dei Deputati.

Il Movimento 5 Stelle ha convocato per venerdì 12 giugno 2026, alle ore 11:00, una conferenza stampa straordinaria per accendere i riflettori sulle criticità dei dipartimenti d’emergenza-urgenza e presentare un progetto di riforma complessivo della rete assistenziale.

L’appuntamento, che si preannuncia come un momento di snodo nel dibattito politico sulla difesa della sanità pubblica, si terrà nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, in via del Seminario 76 a Roma.

Una proposta di legge per fermare la fuga dai reparti d’urgenza

L’iniziativa legislativa è stata promossa e coordinata da Marianna Ricciardi, deputata e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera.

L’obiettivo della proposta di legge è quello di riorganizzare dalle fondamenta il modello del soccorso pubblico, introducendo nuove tutele contrattuali per i camici bianchi, incentivi per contrastare il fenomeno dei “medici gettonisti” e una gestione più fluida dei flussi di accesso dei pazienti per alleggerire la pressione sui grandi ospedali.

Per evitare che il testo rimanga un puro esercizio teorico, i Cinque Stelle hanno deciso di chiamare a raccolta i massimi esperti del settore, trasformando la conferenza stampa in un tavolo tecnico di altissimo profilo istituzionale. Al fianco dei parlamentari siederanno infatti i volti simbolo della medicina d’urgenza italiana, a partire dai vertici della SIMEU (Società Italiana della Medicina d’Emergenza-Urgenza).

Dai primari a Cittadinanzattiva: tutti i relatori a San Macuto

Il panel dei relatori vedrà schierati in prima linea Alessandro Ricciardi (Presidente nazionale SIMEU e direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure) e Antonio Voza (Direttore del Centro Studi SIMEU e primario dell’Humanitas di Milano).

Insieme a loro prenderanno la parola due figure storiche della società scientifica: Fabio De Laco (past president SIMEU e direttore della Medicina d’Emergenza all’Ospedale Maria Vittoria di Torino) e Francesco Rocco Pugliese (già presidente della sigla e direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini della ASL Roma 2).

Il mondo dell’accademia e della ricerca sarà rappresentato da Lorenzo Ghiadoni, professore ordinario dell’Università di Pisa, mentre a dare voce ai professionisti in trincea ci sarà Carmelo Gagliano, vicepresidente della FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche).

I complessi risvolti legali legati alla sicurezza delle cure saranno sviscerati dall’avvocato esperto in responsabilità sanitaria Vania Cirese. Infine, a portare la voce e le denunce dei cittadini che ogni giorno si scontrano con i disservizi del sistema sarà Anna Lisa Mandorino, Segretaria Generale di Cittadinanzattiva.

I lavori della mattinata saranno moderati dal giornalista de il Fatto Quotidiano Luca De Carolis, incaricato di scandire i tempi di un confronto che punta a ridisegnare il diritto alla salute dei cittadini.

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