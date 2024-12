Santa Marinella, arrestato giovane pusher con 600 g di hashish

Prosegue senza sosta l’offensiva dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di oggi, un 24enne italiano è stato arrestato dai militari della Stazione di Santa Marinella con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da una perquisizione domiciliare, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha condotto all’inquietante scoperta di 600 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina.

La droga era abilmente nascosta in un doppiofondo situato dietro la lavatrice, pronto per essere immesso sul mercato della piazza di spaccio locale.

L’arresto del 24enne si inserisce in un più ampio piano strategico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, mirato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona del litorale nord.

L’operazione è il frutto di un’attenta attività di monitoraggio e di un coordinamento continuo tra le varie forze dell’ordine locali.

L’indagato, una volta arrestato, è stato condotto in carcere, dove dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico.

