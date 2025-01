Santa Marinella, fiamme nella notte: carroattrezzi e auto in cenere

Un brusco risveglio ha sconvolto la tranquillità della notte a Santa Marinella, cittadina sul litorale romano.

Poco dopo le 3:00 di mercoledì 22 gennaio, un rogo improvviso ha illuminato via della Fornacetta, allertando i residenti e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Civitavecchia.

All’arrivo sul posto, i pompieri hanno trovato uno scenario impressionante: un carroattrezzi e un’auto completamente avvolti dalle fiamme.

L’incendio, violento e rapido, minacciava di propagarsi ulteriormente, mettendo a rischio le altre vetture parcheggiate nei pressi e un canneto adiacente.

Un intervento tempestivo

Grazie alla prontezza e all’abilità dei vigili del fuoco della squadra Bonifazi, il rogo è stato domato in breve tempo, evitando che le fiamme si trasformassero in un disastro di più vaste proporzioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni ai veicoli sono stati ingenti.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Marinella, che ora indagano per capire le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: dall’origine accidentale a quella dolosa.

