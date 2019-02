Sarà domenica 3 marzo il Carnevale di Tor Tre Teste (XXVI edizione)

Il Carnevale di Tor Tre Teste, si appresta a celebrare domenica 3 marzo 2019 la sua ventiseiesima edizione.

L’evento, organizzato, con grande tenacia e passione, da Il Giardino dei Demar, si avvale da sempre della collaborazione del Centro Culturale, del Centro Anziani Lepetit, dell’associazione Amici del Parco e del giornale Abitare A.

La sfilata si svolgerà nel pomeriggio di domenica 3 marzo 2019 presso il parco giochi Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 (in caso di pioggia nei padiglioni coperti).

Le iscrizioni (quota di 3 euro per adulti e bambini) si possono effettuare fino a mezz’ora prima della sfilata, in via Campari 263, presso il Giardino dei Demar (tel. 06-2286653 – 3927159782).

Grandi e piccoli sono invitati a partecipare realizzando in casa il loro costume: libertà alla fantasia, spazio alla creatività! E il divertimento sarà assicurato già prima di partecipare.

Questo il programma della manifestazione di domenica 3 marzo 2019:

ore 14,30, ritrovo presso il Giardino dei Demar in via Campari 263;

Dalle ore 15,00 animazione con Didi e Carlotta.

ore 15,30, passeggiata in maschera guidata con: Olaf, Elsa, Peppa Pig, Minnie, Topolino, Spiderman, George, Paw Patrol, Lol Unicorno e Bing.

ore 17, premiazione delle maschere iscritte alla Sfilata. Premi alle maschere che la giuria individuerà come più originali e spiritose.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

Seguiranno gli straordinari spettacoli di Lino Trampolino Mangiafuoco e Didy & Carlotta.

Un grazie agli sponsor

Gli organizzatori hanno il piacere di ringraziare gli sponsor che sostengono da anni questa iniziativa e che non faranno mancare il loro generoso supporto:

Sogester – Giolist Bar (via D. Campari 14-16) – Remax Diamond (via Davide Campari 172/174) – Studio Legale Guidoni (via dei Rododendri 11) – Farmacia Federico (via Prenestina 692) – Farmacia Albanese (v.le Alessandrino 273) – La Rigenera (via G. Candiani 65)- Centro Culturale Lepetit (via R. Lepetit 86) – E-cent Wellness Center (via Lepetit 64)- Bar Tavola Calda Simone Sanna (via D. Campari 106) – Consorzio Aic Associazione Italiana Casa.

Un grazie particolare a Fernanda dell’Acqua, alle sue figlie Cristina e Jessica per la tenacia con cui il Giardino dei Demar senza nessun contributo pubblico ha mantenuto viva a Tor Tre Teste questa importante tradizione di spettacolo e di svago, nonostante i duri tempi di crisi e nonostante una certa incomprensibile apatia del quartiere, che ci auguriamo venga rimossa.

Informazioni: 062286653 – 3927159782