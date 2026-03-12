Sara Drago, Astronza e Giulia Ananìa per Boni come er pane dar Ciriola

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 20.00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna “Boni come er Pane“, la storica rassegna che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con dar Ciriola e Le Civico.

Giulia Ananìa, da oltre 10 anni, porta nella cirioleria del Pigneto, i più grandi nomi del cinema, della musica pop, popolare e rap, della letteratura, oltre a influencer e attiviste, a raccontarsi attraverso la cultura romanesca, il tutto si svolge in serate ad alto tasso di pubblico e condivisione intergenerazionale.

Ospiti d’onore della serata saranno Sara Drago, la protagonista della serie cult Call my Agent Italia, che si racconterà in una chiave più intima, attraverso il suo amore per il teatro e l’ impegno sociale.

E Astronza, l’astrologa amata in tutta Italia che analizza le sfighe cosmiche della generazione precaria, che farà le previsioni astrologiche per la primavera e presenterà il suo primo libro Astrologia per Donne Libere e Ribelli (Red Star Press 2026).

Il tutto diretto dalla cantautrice Ananìa, che accompagnerà le ospiti con pillole teatrali e canzoni romanesche di ieri e di oggi.

La serata sarà arricchita dall’atmosfera romanesca e dalle ciriole, il pane popolare per eccellenza di Roma.

L’ingresso è libero per tutti gli amanti della musica e di Roma. L’evento si svolgerà sotto il motto “Più semo, meglio stamo” promettendo un’atmosfera di condivisione e gioia.

INFO

Domenica 22 Marzo 20.00

dar Ciriola |Via Pausania, 2/A – Pigneto|

INGRESSO LIBERO

