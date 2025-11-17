“Sara Libera”, al Teatro Tordinona: il monologo musicale che dà voce alle donne ferite

Sara abbandona di corsa il pronto soccorso, lo sguardo carico di rabbia e vergogna. Non accetta che qualcuno possa insinuare che quelle ferite, quel volto segnato, siano il frutto di violenza: no, lei è solo caduta, dice.

Intorno a lei, un degente borbotta sottovoce, un gatto randagio, malandato e spaventato, si aggrappa alla speranza di essere curato.

Un infermiere le parla con pazienza, ma Sara si chiude a riccio: non vuole che nessuno tocchi quelle cicatrici, né sul viso né nell’anima.

Eppure, qualcosa la scuote: un lampo di paura. Se lei – o il suo compagno di sventure a quattro zampe – non potessero più vedere i colori dell’arcobaleno? Se quel dolore le avesse già rubato troppo?

“Sara Libera” è un potente monologo musicale che dà voce a tutte le donne che troppo spesso si sentono colpevoli delle violenze subite.

Sara è una donna comune, come tante. Ama chi la ferisce, si accusa di ogni schiaffo, di ogni umiliazione. Ma la domanda più crudele resta sospesa nell’aria: siamo davvero noi la causa di quello che ci accade?

Uno spettacolo intenso, che attraverso la forza della musica e delle parole esplora il confine sottile tra giustizia e ingiustizia, tra amore e dolore, tra libertà e prigionia emotiva.

Un viaggio emotivo che invita a riflettere su quale sia il vero limite da non oltrepassare.

Info e prenotazioni

Teatro Tordinona

Telefono: 067004932

Indirizzo: Via degli Acquasparta, 16, 00186 Roma RM

