“Sara Libera”, al Teatro Tordinona: il monologo musicale che dà voce alle donne ferite
In scena dal 22 al 23 novembre 2025
Sara abbandona di corsa il pronto soccorso, lo sguardo carico di rabbia e vergogna. Non accetta che qualcuno possa insinuare che quelle ferite, quel volto segnato, siano il frutto di violenza: no, lei è solo caduta, dice.
Intorno a lei, un degente borbotta sottovoce, un gatto randagio, malandato e spaventato, si aggrappa alla speranza di essere curato.
Un infermiere le parla con pazienza, ma Sara si chiude a riccio: non vuole che nessuno tocchi quelle cicatrici, né sul viso né nell’anima.
Eppure, qualcosa la scuote: un lampo di paura. Se lei – o il suo compagno di sventure a quattro zampe – non potessero più vedere i colori dell’arcobaleno? Se quel dolore le avesse già rubato troppo?
“Sara Libera” è un potente monologo musicale che dà voce a tutte le donne che troppo spesso si sentono colpevoli delle violenze subite.
Sara è una donna comune, come tante. Ama chi la ferisce, si accusa di ogni schiaffo, di ogni umiliazione. Ma la domanda più crudele resta sospesa nell’aria: siamo davvero noi la causa di quello che ci accade?
Uno spettacolo intenso, che attraverso la forza della musica e delle parole esplora il confine sottile tra giustizia e ingiustizia, tra amore e dolore, tra libertà e prigionia emotiva.
Un viaggio emotivo che invita a riflettere su quale sia il vero limite da non oltrepassare.
Info e prenotazioni
Teatro Tordinona
Telefono: 067004932
Indirizzo: Via degli Acquasparta, 16, 00186 Roma RM
