Scabbia, il ritorno inatteso: nuovi contagi nelle scuole di Roma e Provincia

Non è un’allerta improvvisa, ma un fenomeno che si sta insinuando lentamente, tornando a occupare spazi che sembravano ormai dimenticati.

La scabbia, infezione cutanea provocata da un acaro microscopico, sta registrando un aumento significativo anche nella Capitale, riportando al centro dell’attenzione una malattia che molti consideravano superata.

Il responsabile è il Sarcoptes scabiei, un parassita invisibile a occhio nudo ma estremamente efficace: penetra nella pelle, crea minuscoli cunicoli e si riproduce, causando un prurito intenso e persistente, spesso più acuto durante la notte.

Un fastidio che, oltre a compromettere la qualità della vita, rappresenta il segnale più evidente di un’infestazione in corso.

A segnalare la crescita dei casi sono stati gli specialisti della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, che parlano di una diffusione in accelerazione, favorita soprattutto dai contesti ad alta frequentazione e mobilità.

Il contagio corre nei contatti quotidiani

A differenza di quanto si crede, la scabbia non ha nulla a che vedere con la scarsa igiene. Può colpire chiunque, indipendentemente dalle condizioni di vita. Il vero fattore di rischio è il contatto ravvicinato e prolungato: bastano pochi minuti di vicinanza perché il parassita passi da una persona all’altra.

Viaggi frequenti, ambienti condivisi, strutture affollate: sono questi i contesti in cui il contagio trova terreno fertile. Più raro, invece, il passaggio attraverso oggetti o superfici, anche se l’acaro può sopravvivere per alcuni giorni lontano dalla pelle umana.

Scuole in prima linea: i casi nella Capitale

A Roma, il fenomeno sta emergendo con particolare evidenza nelle scuole. L’ultimo episodio riguarda l’istituto magistrale “Gelasio Caetani”, dove una comunicazione interna ha confermato la presenza di un caso, attivando immediatamente le misure di contenimento.

Ma non si tratta di un caso isolato. Nelle settimane precedenti segnalazioni analoghe sono arrivate da altri istituti, tra cui il comprensivo Raffaello e alcune scuole della provincia, da Tolfa ad Allumiere fino al litorale di Anzio.

In tutti i casi, la risposta è stata immediata: sanificazione degli ambienti, controllo dei materiali condivisi e invito alle famiglie a monitorare eventuali sintomi. L’obiettivo è uno solo: interrompere la catena del contagio prima che si allarghi.

I numeri che preoccupano

Dietro la crescente attenzione c’è un dato che non lascia spazio a dubbi. Secondo l’Istituto Spallanzani, negli ultimi anni i focolai registrati in strutture sanitarie e residenziali sono aumentati in modo esponenziale, segnando un +750% rispetto al periodo precedente alla pandemia.

Anche l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù conferma il trend: centinaia di casi tra i minori negli ultimi anni e una presenza costante anche nei primi mesi più recenti.

Numeri che indicano come la scabbia non sia più un fenomeno marginale, ma una realtà diffusa che attraversa diversi ambiti della vita quotidiana.

Prevenzione: l’unica vera arma

Nonostante la sua capacità di diffusione, la scabbia resta un’infestazione curabile. La chiave è intervenire rapidamente: riconoscere i sintomi, avviare la terapia e limitare i contatti fino alla completa guarigione.

È su questo che si gioca la partita, soprattutto nelle scuole e negli ambienti collettivi. Perché se è vero che il parassita si muove in silenzio, è altrettanto vero che una risposta tempestiva può fermarlo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.