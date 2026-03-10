Scacco al borseggiatore sul bus 64: tenta il colpo, ma la vittima è una poliziotta

Aveva studiato il momento perfetto, approfittando della calca tipica della linea 64, il bus che ogni giorno trasporta migliaia di turisti tra la Stazione Termini e San Pietro.

Ma il quarantenne di origini romene finito in manette non poteva immaginare che la giovane donna a cui stava puntando la borsa avesse appena smesso la divisa dopo un lungo turno di servizio in ordine pubblico.

Il “tocco” sospetto a Piazza Venezia

Il tentativo di furto si è consumato all’altezza di Piazza Venezia. L’uomo, con una mossa fulminea, ha cercato di infilare la mano nella borsa della passeggera per sottrarne il portafoglio.

Tuttavia, la prontezza di riflessi dell’agente – in forza al commissariato San Vitale – è stata immediata: avvertito il movimento sospetto alle sue spalle, la poliziotta si è voltata bloccando l’azione del malvivente.

Inseguimento tra la folla

Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato il tutto per tutto: approfittando dell’apertura delle porte alla fermata successiva, è balzato giù dal mezzo lanciandosi in una fuga disperata tra i passanti.

Non aveva fatto i conti con la determinazione della giovane agente che, dopo essersi qualificata con un perentorio “Alt Polizia!“, si è lanciata al suo inseguimento.

La corsa del borseggiatore è durata poche decine di metri. Grazie alla collaborazione di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in transito e al successivo arrivo dei colleghi del I Distretto Trevi Campo Marzio, l’uomo è stato definitivamente bloccato e messo in sicurezza.

Un volto noto alle forze dell’ordine

Una volta condotto negli uffici di Piazza del Collegio Romano, i controlli hanno svelato che il quarantenne era un “professionista” del settore, già noto per numerosi episodi analoghi.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.

Nella mattinata successiva, presso le aule di Piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la gravità del reato commesso ai danni di chi, anche fuori servizio, non ha esitato a onorare la divisa.

