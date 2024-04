Scassina la pizzeria Errico Porzio, si ubriaca e si addormenta

Durante la notte si introduce spaccando una porta all’interno della rinomata pizzeria napoletana di via Tuscolana, zona Arco di Travertino, “al Solito Porzio” e come avrebbe fatto ‘Gasperino il Carbonaro’ de ‘Il Marchese del Grillo’ si è scolato qualche bottiglia. Un bicchiere di troppo e l’uomo, un senza fissa dimora della Repubblica Centrafricana, si è addormentato in terra.

Nella giornata di Domenica 31 Marzo 2024 i titolari lo hanno trovato sul pavimento ancora addormentato. L’uomo non ha rubato nulla ad eccezione delle bottiglie che si è scolato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante, che hanno denunciato il 30enne per danneggiamento, per aver divelto la vetrina del ristorante con un palo in ferro.

A raccontare la vicenda lo stesso Errico Porzio.

“Non è un pesce d’aprile. Scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato. Non so se piangere o ridere”.

Tra i tanti commenti di solidarietà verso il pizzaiolo, che ha anche postato su i social la foto dell’inaspettato ritrovamento, c’è anche chi giustifica il clochard, che cercava un riparo per la notte.

“Per una pizza di Errico si fa di tutto. Poverino non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato”.

