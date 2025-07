Scassinatore sorpreso in casa: inseguimento a piedi finisce con l’arresto

Un colpo sfumato, un tentativo di fuga rocambolesco e un arresto in pieno giorno. È successo la mattina del 25 giugno a Talenti, dove un ladro esperto ha scelto il momento e il luogo sbagliato per entrare in azione. Ma a mettergli i bastoni tra le ruote sono stati i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, in servizio per contrastare i furti nelle zone residenziali.

Protagonista della vicenda un 49enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato colto in flagranza mentre cercava di introdursi in un appartamento, approfittando di una finestra lasciata aperta. Quello che non sapeva è che i proprietari erano in casa. Le loro urla hanno fatto il resto: una pattuglia, già nei paraggi, si è precipitata sul posto.

La fuga verso la scuola, poi la cattura

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga, correndo verso un vicino plesso scolastico. Ma l’inseguimento è durato poco: i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato dopo pochi metri, impedendogli ogni possibilità di dileguarsi.

Durante la perquisizione, addosso al 49enne sono stati trovati diversi mazzi di chiavi, un cacciavite usato come grimaldello e una dose di cocaina. Per la droga è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa. Per il tentato furto, invece, è stato arrestato e condotto in caserma.

Convalida e misura cautelare

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

