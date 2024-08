Scena Arenaniene. La 1ª edizione dal 19 al 31 agosto 2024

Lunedì 19 agosto al Parco del Ponte Nomentano altezza via Nomentana 416, debutta la prima edizione di Scena Arenaniene, rassegna progettata per intrattenere e coinvolgere il pubblico con performance che vanno dalla commedia alla prosa passando per spettacoli musicali e i laboratori per bambini e ragazzi.

Partecipare a Scena ArenaAniene significa immergersi in un’esperienza culturale ricca e variegata, in un contesto suggestivo come quello dell’Arena Aniene situata di fronte al Ponte del Parco Nomentano che aggiungerà un tocco speciale alle serate estive dedicate al teatro.Tra i “big” della rassegna due volti noti al grande pubblico televisivo come Luca Ward e Andrea Rivera inviato del giornale satirico Striscia la Notizia.

La 1ª edizione della manifestazione Scena Arenaniene, è organizzata dalla cooperativa Tam Tam con la direzione artistica di Giulio Gargia e dell’allestimento di Patrizia Di Terlizzi.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2024 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con LEA e SIAE

Si parte lunedì 19 agosto alle ore 19:00 lo spettacolo per bambini Clownerie per proseguire alle 21:15 con uno spettacolo dedicato al principe della risata: Totò

CALENDARIO EVENTI

19/08/2024 ore 19:00

Clownerie – Spettacolo di animazione per bambini cura di Dino Ruggiero – Brevi numero di animazione con recitazione Ingresso gratuito

19/08/2024 ore 21:15

SERATA TOTÒ

Spettacolo scritto e interpretato da Giovanni Ribò, facente parte del ciclo “Riaccendiamo le Stelle”, arricchito da brani video di repertorio, che ci farà conoscere il principe De Curtis non solo nella vita professionale ma anche nella sua vita privata – Ingresso gratuito

20/08/2024 ore 19:00

Laboratorio, incontro sui fondamenti della dizione e del discorso pubblico – A cura di Giovanni Ribò – Ingresso gratuito

20/08/2024 ore 19:00

IL RAPIMENTO di Cristian Calabrese – con Fabrizio Caiazzo, Edoardo Valeri, Ettore Spada, Paolo Barzi e Fabrizio Mascolo – Regia di Paolo Mellucci.

Tre delinquenti di mezza tacca rapiscono il figlio di un notaio e chiedono un riscatto.

Sono poco abili e poco svegli; nulla andrà come previsto, a partire dal padre che

non vuole pagare… Ma siamo sicuri che sia tutto così per davvero? Con un susseguirsi costante di risate e colpi di scena, lo spettatore verrà trascinato in un finale folle e imprevedibile – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

21/08/2024 ore 19:00

Laboratorio – L’arte dell’attore – A cura di Marco Belocchi – Uno stage dedicato ai fondamenti del mestiere dell’attore, con elementi di training vocale fisico e approfondimento psicologico dei personaggi – Ingresso gratuito

21/08/2024 ore 21:15

A NANNA DOPO CAROSELLO di e con Clara Costanzo

Storie curiose e divertenti, aneddoti gustosi e sagaci di una tv che non esiste più, tra canzoni e scherzi musicali degli anni migliori dello spettacolo italiano – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

22/08/2024 ore 19:00

Clown Carotina – Spettacolo di magia a cura di Eleonora Cirulli – Clown Carotina intratterrà i bambini in modo sempre originale e diverso. Giochi e animazione per bambini di tutte le età, le favole del magico teatrino e tante bolle di sapone che fanno sognare adulti e bambini. Il teatro diviene strumento d’azione, una forma per esperire il tema ecologico mediante l’apprendimento performativo – Ingresso gratuito

22/08/2024 ore 21:15

A NANNA DOPO CAROSELLO di e con Clara Costanzo

Storie curiose e divertenti, aneddoti gustosi e sagaci di una tv che non esiste più, tra canzoni e scherzi musicali degli anni migliori dello spettacolo italiano – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

23/08/2024 ore 19:00

Maga Mary – Spettacolo di animazione a cura di Eleonora Cirulli –

Maga Mary è una maga un po’ buffa che ha bisogno dell’aiuto dei bambini per riuscire nei suoi esperimenti magici. Con un poco di zucchero, un pizzico di magia e tanta fantasia riuscirà a volare! Spettacolo per famiglie. Il teatro diviene strumento d’azione, una forma per esperire il tema ecologico mediante l’apprendimento performativo. Il gioco è il linguaggio naturale dell’essere umano non solo dei ragazzi, e Il teatro rappresenta la sua spontaneità di espressione attraverso il modo che ha di catturare il mondo che lo circonda, per sperimentare e per apprendere – Ingresso gratuito

23/08/2024 ore 21:15

Il titolo dello spettacolo prende spunto dalle famose “Citofonate ironiche”, format ideato dall’autore e andato in onda per molti anni su Rai 3 ed è legato da un “filo illogico” grazie ad un continuo vortice di giochi di parole sui tic e le nevrosi della società attuale come il celebre monologo sull’abuso di farmaci “A Voltaren mi dicono: sii Fluifort…poi Tac..piiRina e a forza di farle Serenase al freddo, facevano Zerinol gradi..mi son Buscopan un Bronchenolo..!” o i gelati precotti che ormai parlano “ ero solo..Solero..vedo una..aMaxiBon! mi ACucciolone ..le spalmo Cremino sperando che dopo Lemonissimo un po’…” Giochi di parole intervallati da canzoni ironiche in stile Gaber-Jannacci come avviene ne “La facoltà di non poter lavorare” (ormai l’unica facoltà a numero aperto nelle università italiane!) dove “tu che hai studiato la facoltà di Agraria ora vendi patate di Avezzano sulla Salaria…”. L’improvvisazione con il pubblico è uno degli elementi che fa da cornice allo spettacolo dove il fulcro del quadro è: “oggi i politici son degli Chagall…ti chiedo una Manet e ti ruba le Monet…”, per culminare dolcemente con “..stavo con una Catalana che era una Crema…poi mi fa so’ Zuppa Inglese!” E nella rilettura ironica delle favole per bambini dove a causa dei tagli alla sanità “tutte le favole ormai cominceranno con: C’era un’aorta…”. Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

24/08/2024 ore 19:00

Visita guidata al Ponte Nomentano e adiacenze a cura di Dino Ruggiero – Numero partecipanti max 30.

Rivisitazione storica e racconto delle vicende recenti del ponte che fa da simbolo alla manifestazione – Ingresso gratuito

24/08/2024 ore 21:15

BEATO ME di Lucio Caizzi e Claudio Vettese – con Lucio Caizzi

Metti una sera qualcuno voglia parlarvi della felicità … che voglia convincervi che viviamo nel migliore dei mondi possibili che il segreto per poter vivere senza stress è desiderare quello che si ha …

Allora è la sera che siete usciti per andare a teatro a vedere Lucio Caizzi, comico napoletano che tra un aneddoto, un calembour e una battuta vi coinvolge in una serata divertente … leggera … piena di ironia che farà bene al vostro cuore di spettatore …

Lucio, con un passato nella fiction di Rai uno- Capri – Don Matteo -e ultimamente nel cast di Un posto al Sole ritorna al suo primo amore il cabaret.

Beato me è un’ora di battute, allegria e citazioni — uno Stand Up comedian nuovo, ma nello stesso tempo antico, dove la capacità di Lucio, raggiunge la sua performance migliore grazie al rapporto privilegiato che riesce ad instaurare con il suo pubblico. Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

25/08/2024 ore 19:00

OMAGGIO AL TEATRO COMICO di e con Salvatore Mazza – ospite Marina Marino

Il teatro comico da’ l’opportunità di partecipare, coinvolgere e riunirsi nel “gioco della vita”, perché solo chi la sta vivendo intensamente sa trasmettere con semplicità gli altri valori, opportunità, insegnamenti, buonumore e felicità. Un viaggio attraverso i grandi del Teatro Comico: Petrolini con la sua ecletticità, Eduardo con la sua drammaturgia, Totò con a sua immediatezza, Bramieri con un omaggio a tutta l’Italia con i suoi pregi e i suoi difetti, Noschese con un tributo ironico a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Senza dimenticare il mondo musicale che verrà rivisitato e interpretato – Ingresso gratuito

25/08/2024 ore 21:15

STORIA DI RINO – Tributo a Rino Gaetano di e con Daniele Savelli – Daniele Savelli voce e chitarra acustica, Umberto De Santis basso, Marco Turi cajon e percussioni.

Lo spettacolo racconta il cantautore e l’uomo Rino Gaetano attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Un viaggio attraverso i suoi brani e le sue parole. Un tributo in musica, idee, storie vissute e sogni di libertà. L’amicizia di Daniele Savelli, con il giovane Rino, ha contribuito a diffondere ed interpretare il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati, esclusivamente in chiave acustica in teatri e locali del circuito romano – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

26/08/2024 ore 19:00

OMAGGIO AL TEATRO COMICO di e con Salvatore Mazza – ospite Marina Marino

Il teatro comico da’ l’opportunità di partecipare, coinvolgere e riunirsi nel “gioco della vita”, perché solo chi la sta vivendo intensamente sa trasmettere con semplicità gli altri valori, opportunità, insegnamenti, buonumore e felicità. Un viaggio attraverso i grandi del Teatro Comico: Petrolini con la sua ecletticità, Eduardo con la sua drammaturgia, Totò con a sua immediatezza, Bramieri con un omaggio a tutta l’Italia con i suoi pregi e i suoi difetti, Noschese con un tributo ironico a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Senza dimenticare il mondo musicale che verrà rivisitato e interpretato con il coinvolgimento del pubblico (Renato Carosone, Domenico Modugno, ecc.) – Ingresso gratuito

26/08/2024 ore 21:15

STORIA DI RINO – Tributo a Rino Gaetano di e con Daniele Savelli – Daniele Savelli voce e chitarra acustica, Umberto De Santis basso, Marco Turi cajon e percussioni

Lo spettacolo racconta il cantautore e l’uomo Rino Gaetano attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Un viaggio attraverso i suoi brani e le sue parole. Un tributo in musica, idee, storie vissute e sogni di libertà. L’amicizia di Daniele Savelli, con il giovane Rino, ha contribuito a diffondere ed interpretare il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati, esclusivamente in chiave acustica in teatri e locali del circuito romano – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

27/08/2024 ore 19:00

DELITTI IMPERFETTI di e con Fabio Sebastiani

Assassini Imperfetti è una galleria di personaggi che oggi caratterizzano il panorama dei fatti di cronaca. Personaggi bordeline, sempre al limite tra normalità e follia, tra compostezza quotidiana e crimine dettato da “futili motivi”. Il testo, liberamente tratto da un lavoro di Max Aub, porta lo spettatore al centro di un pesante interrogativo (guidati per mano da Filippo Gra, l’uomo che in poltrona passa in rassegna i fatti della vita reale sfogliando un giornale): Cosa possiamo fare per arginare la follia che sentiamo crescere intorno a noi? Noi siamo del tutto al riparo da questa onda? – Ingresso gratuito

27//08/2024 ore 21:15

CLONAZIONE DA TIFFANY di Giovanni Ribò – Con Marco Belocchi, Cristina Sciabbarrasi Giovanni Ribaud, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Dario Bianconi – Regia di Marco Belocchi

Una commedia esilarante, ma non solo. Al fondo si percepisce una tematica contemporanea e inquietante: il conflitto tra il progresso esasperato, fino a sostituire corpi e intelligenze, verso la quale siamo inevitabilmente e forse tragicamente proiettati, e l’elemento umano che, con i suoi sentimenti, spesso si rivela ancor più avanzato e dirompente e che comunque rimane alla fine il perno centrale intorno a cui deve girare il mondo – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

28/08/2024 ore 19:00

SUITE PER RIME SPARSE con Fabio Sebastiani (poesie) e Gaia Antonucci (clarinetto, arpa celtica e campane tibetane) – Ingresso gratuito

28/08/2024 ore 21:15

CLONAZIONE DA TIFFANY di Giovanni Ribò – Con Marco Belocchi, Cristina Sciabbarrasi, Giovanni Ribaud, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Dario Bianconi – Regia di Marco Belocchi

Una commedia esilarante, ma non solo. Al fondo si percepisce una tematica contemporanea e inquietante: il conflitto tra il progresso esasperato, fino a sostituire corpi e intelligenze, verso la quale siamo inevitabilmente e forse tragicamente proiettati, e l’elemento umano che, con i suoi sentimenti, spesso si rivela ancor più avanzato e dirompente e che comunque rimane alla fine il perno centrale intorno a cui deve girare il mondo – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

29/08/2024 – ore 19:00

Il circo che non c’è – Spettacolo di animazione per grandi e piccini – a cura di Dino Ruggiero – Ingresso gratuito

29/08/2024 – ore 21:15

MEDEA, LA DIVINA – omaggio a Maria Callas – Scritto e diretto da Massimiliano Auci con Giovanna Cappuccio e Giorgia Serrao – Compagnia Ars29

Ci troviamo nel camerino di Maria Callas durante la lavorazione di Medea di Pier Paolo Pasolini. La grande cantante inizia a prepararsi per il set. In questo viaggio attraverso lo specchio, Maria ripercorre tutta la sua vita, e i fantasmi del suo passato busseranno alla sua porta. Il difficilissimo rapporto con la famiglia, l’eterno amore per la musica, la delusione per la sua tormentata storia d’amore con Aristotele Onassis, tutti i successi e i fallimenti della sua vita, fanno da sfondo alla cronaca di un’Italia profondamente disunita. Sono gli anni dei referendum su divorzio e aborto, anni di forti contestazioni sociali e artistiche, dunque politiche. Una Diva decaduta, una leggenda fragile che si confessa a sè stessa e a chi la sta ad ascoltare. Maria non arriverà a nessuna conclusione, resteranno soltanto l’amarezza e la malinconia per il suo passato e la volontà di vivere il suo presente. Il futuro, si vedrà – Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

30/08/2024 ore 19:00

Alla scoperta della città giardino – incontro con visita guidata a cura di Maurizio Urbani – Numero max partecipanti: 30 – Ingresso gratuito

30/08/2024 ore 21:15

IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO – testo e regia di Luca Vecchi – Con Luca Ward -produzione Skyline Production

É stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatoresono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e… persino John Wick. Ne Il talento di essere tutti e nessuno, Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso… Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

31/08/2024 ore 19:00

Il circo che non c’è – spettacolo di animazione per grandi e piccini – Compagnia Carro de’ comici di Dino Ruggiero – Ingresso gratuito

31/08/2024 ore 21:15

IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO – testo e regia di Luca Vecchi – Con Luca Ward -produzione Skyline Production

É stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatoresono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e… persino John Wick. Ne Il talento di essere tutti e nessuno, Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso… Ingresso € 15,00/ Ridotto €10,00

COME RAGGIUNGERE – PONTE NOMENTANO

ACCESSO PEDONALE: VIA NOMENTANA LATO VIA MAIELLA

PISTA CICLABILE

BUS: 60-66-82-86-90-N90-N92-211-211F-311-336-337-338 – 351

TRENO: FL1-FL2-FL3-R

METRO LINEA B – FERMATA JONIO

INFO:

Scena Teatrale Aniene è al Parco del Ponte Nomentano altezza di via Nomentana, 416 – Roma – 00141

Info: 366.31.88.501

