Schianto all’alba, muore un 67enne: rintracciato dopo giorni il responsabile della fuga

Dopo giorni di ricerche serrate, le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato l’uomo accusato di aver provocato la morte di un automobilista romano, fuggendo immediatamente dopo l’incidente.

Si tratta di un giovane italiano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove era stato rintracciato grazie a un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Il fatto risale alla mattina del 9 dicembre scorso, quando una Mercedes Classe A, alla guida del 26enne, ha impattato violentemente contro una Dacia Dokker in transito su via Ettore Rolli.

Nell’urto ha perso la vita un uomo di 67 anni, cittadino italiano. L’impatto, seguito dalla fuga del responsabile, aveva lasciato sgomenti i testimoni e immediatamente mobilitato le forze dell’ordine.

Le indagini condotte dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei Carabinieri locali, si sono rivelate complesse ma decisive.

Gli investigatori hanno analizzato immagini di videosorveglianza, raccolto testimonianze e incrociato tabulati telefonici e celle.

L’uomo, inizialmente irreperibile sul territorio romano, è stato rintracciato grazie all’identificazione di contatti a lui vicini e a un paziente lavoro di appostamenti, monitoraggi degli scali ferroviari e aerei, e verifiche negli indirizzi legati al giovane.

Il 26enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso.

L’arresto chiude una fase delicata delle indagini, ma lascia aperto il dramma della perdita per la famiglia della vittima, ancora sotto shock per quanto accaduto.

