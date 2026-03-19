Schianto sull’A1, ma nel bagagliaio nascondeva oltre 10 kg di hashish: smascherato corriere della droga

Doveva essere un semplice intervento per un incidente stradale, uno dei tanti lungo l’autostrada. Si è trasformato invece in un’operazione antidroga da manuale, culminata con il sequestro di oltre 10 chili di hashish e l’arresto del conducente.

È accaduto lungo l’Autostrada A1, all’altezza del chilometro 585, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Sud è intervenuta per un’auto finita fuori carreggiata e ferma in posizione pericolosa tra la corsia di marcia e quella di emergenza.

Il sospetto durante i rilievi

Dopo aver messo in sicurezza il veicolo e avviato le procedure di routine, gli agenti hanno iniziato a notare particolari insoliti. Nonostante i danni evidenti causati dall’impatto e l’attivazione degli airbag, alcune parti dell’abitacolo raccontavano una storia diversa.

Le plastiche attorno alla leva del cambio risultavano sollevate e forzate, segni incompatibili con un normale incidente. Poco dopo, il ritrovamento di un cacciavite nel vano portaoggetti ha rafforzato i sospetti: qualcuno aveva manomesso l’auto per ricavare nascondigli.

La perlustrazione e la scoperta

A quel punto, il comportamento sempre più nervoso del conducente e i precedenti a suo carico hanno convinto gli agenti ad ampliare i controlli. È scattata così una perlustrazione a piedi lungo il tratto autostradale, tra il punto dell’impatto e la piazzola dove era stata spostata l’auto.

L’intuizione si è rivelata decisiva. Oltre il guardrail, nei pressi di un cavalcavia, i poliziotti hanno notato un parasole steso con cura sopra una busta. Un dettaglio anomalo, quasi un tentativo di mimetizzazione.

Sotto quella copertura, la scoperta: numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 10,5 chili.

Il messaggio al complice

A incastrare definitivamente l’uomo è stata l’analisi del telefono cellulare. Nei messaggi è emerso che, subito dopo l’incidente e prima dell’arrivo della pattuglia, aveva inviato la posizione esatta del nascondiglio a un complice, chiedendogli di recuperare il carico.

Un piano fallito per pochi minuti.

Arresto e sequestro

Il conducente è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, trasferito in carcere.

Sotto sequestro sono finiti la droga, l’auto modificata con doppi fondi e il telefono utilizzato per coordinare l’operazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.