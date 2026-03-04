Sciacallo in corsia all’Umberto I: finge di essere un operaio e ruba la borsa a una donna al capezzale del marito

Un episodio che scuote per la sua crudeltà e spaventa per la facilità con cui la malavita riesce a colpire anche nei luoghi più delicati.

Nel primo pomeriggio, tra le corsie del reparto di Oncologia del Policlinico Umberto I, un uomo ha tentato di approfittare del dolore di una donna intenta a vegliare il marito malato.

Un furto interrotto sul nascere grazie alla prontezza degli agenti di Polizia interna all’ospedale.

Il finto manutentore

L’autore del gesto è un romano di 48 anni, con precedenti specifici. Non cercava cure né assistenza: il suo obiettivo era chiaro e meschino.

Avvicinandosi alla donna, si è spacciato per un operaio incaricato di piccoli lavori di manutenzione, guadagnandosi la fiducia della vittima.

Mentre la donna era distratta dal marito, il ladro ha tentato di sfilare la borsa appoggiata vicino al letto. Ma la sua scaltrezza non è bastata: le urla della donna hanno immediatamente richiamato l’attenzione della vigilanza.

Inseguimento e cattura

Gli agenti della Polizia interna all’Umberto I si sono lanciati all’inseguimento del finto manutentore, bloccandolo poco lontano dal reparto.

La refurtiva, tra cui lo smartphone della donna, è stata recuperata completamente: lo aveva già nascosto nella tasca dei pantaloni, pronto per essere ricettato.

Il 48enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, mentre la borsa e il telefono sono stati restituiti alla vittima.

