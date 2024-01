Scippa un’anziana sotto casa a Torpignattara, arrestato

Momenti di paure per una donna di 73 anni vittima di uno scippo, mentre faceva rientro nella sua abitazione, a Torpignattara. Le urla della donna hanno però richiamato l’attenzione dei residenti che hanno rincorso il malvivente. Bloccato è stato poi consegnato ai carabinieri.

Erano circa le 22:00 di ieri sera – Giovedì 11 gennaio 2024. Quando l’anziana, rientrava a casa, in via Gabrio Serbelloni, altezza via Casilina, è stata rapinata da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa facendola cadere a terra. Alcuni presenti, che si trovavano in compagnia della vittima, sono intervenuti assieme a dei passanti e hanno rincorso e bloccato l’uomo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri allertati tramite il 112.

I militari della stazione di Roma Torpignattara intervenuti lo hanno arrestato. Condotto in caserma è stato identificato in un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in attesa del rito direttissimo gravemente indiziato del reato di rapina.

Per il forte spavento e per la caduta, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna presso l’ospedale policlinico Umberto I.