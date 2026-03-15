Scippo al Salario, caccia all’uomo in centro: coppia di rapinatori incastrata dalla radio

Scippo in pieno giorno e fuga per le strade della Capitale, ma la corsa dei due presunti rapinatori è durata poco.

Nel giro di pochi minuti i militari sono riusciti a intercettarli e a bloccarli nel centro di Roma.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri hanno arrestato due cittadini peruviani — un uomo di 28 anni e una donna di 24 — entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono gravemente indiziati del reato di rapina.

Lo scippo in strada

L’episodio è avvenuto poco prima in via Savoia, nel quartiere Salario. Vittima una donna moldava di 53 anni, alla quale sarebbe stata strappata la borsa mentre si trovava in strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della Stazione Carabinieri Roma Salaria, che hanno raccolto la descrizione dei due sospettati e del mezzo utilizzato per allontanarsi, diramando l’allerta alla Centrale Operativa.

La fuga e il fermo

Grazie alla segnalazione via radio e al coordinamento tra le pattuglie sul territorio, i militari dell’Aliquota P.M.Z. del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Centro sono riusciti a individuare i due pochi minuti dopo.

La coppia è stata fermata in via Amendola, nel rione Castro Pretorio.

Refurtiva recuperata

Durante l’operazione i carabinieri sono riusciti a recuperare parte della borsa e degli oggetti sottratti, che sono stati immediatamente restituiti alla vittima.

Per i due fermati sono scattate le manette e ora si trovano a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del processo con rito direttissimo.

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