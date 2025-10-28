Scippo in pieno giorno all’Esquilino: guida turistica derubata dello smartphone

Un pomeriggio qualunque tra le strade del centro di Roma si è trasformato in un inseguimento degno di un film.

È accaduto ieri in via dell’Esquilino, a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove una guida turistica è stata derubata del cellulare da un uomo in bicicletta.

L’aggressore – un 27enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti – si è avvicinato alle spalle della donna e, con un gesto fulmineo, le ha strappato lo smartphone di mano. Poi, pedalando a tutta velocità, ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i passanti e i turisti del quartiere.

Ma la fuga è durata poco. I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, in servizio di vigilanza fissa proprio davanti alla Basilica, hanno notato la scena e si sono subito lanciati all’inseguimento. Pochi minuti dopo, il ladro era già stato bloccato e portato in caserma.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Lo smartphone è stato restituito alla guida turistica, che ha potuto così presentare denuncia e – con un sospiro di sollievo – riprendere il tour con il suo gruppo di visitatori.

