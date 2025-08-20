Scomparso a Roma un ragazzo di 16 anni: si cerca Daniel “Angelo” Torres Bautista

Si cerca Daniel Torres Bautista, 16 anni, conosciuto come Angelo, sparito di casa nelle prime ore della mattinata dal quartiere Prenestino senza dare più notizie.

Il ragazzo è senza cellulare, alto 1,75 m e pesa circa 50 kg, con capelli biondo platino tinti. Al momento della scomparsa indossava canottiera con strisce bianche, pantaloncini da calcio neri, felpa nera e scarpe da ginnastica bianche con strisce nere, e portava uno zainetto blu con banda gialla.

Le zone dove è più spesso visto sono Tor Sapienza, Chinatown skate park e via Ciamarra.

Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni può contattare immediatamente il 112 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al 388 189 4493.

La famiglia è raggiungibile ai numeri 349 384 0615 e 351 251 2013.

