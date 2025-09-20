“Scompiglio d’amore condominiale”: risate e caos al Piccolo Teatro San Paolo

Dal 26 al 28 settembre il sipario del Piccolo Teatro San Paolo si apre su un condominio romano come non l’avete mai visto.

Tra amori imprevisti, riunioni infuocate e bonus edilizi, prende vita “Scompiglio d’amore condominiale”, la nuova commedia scritta e diretta da Stefania Tavilla, che trasforma le piccole dinamiche quotidiane in un vortice di comicità e poesia urbana.

La pièce, surreale e brillante, mette in scena dieci personaggi interpretati da attori e attrici provenienti dal teatro amatoriale, capaci di restituire con autenticità i vizi e le virtù della vita condominiale.

Ad aggiungere un tocco di fascino esotico e inaspettato, la presenza di una ballerina di danza del ventre, pronta a portare mistero e sensualità in un contesto tutto romano.

Tra risate e riflessioni, lo spettacolo diventa il ritratto di una società che cerca un equilibrio tra il desiderio di libertà individuale e la necessità della convivenza.

La produzione porta la firma di STC Onlife – Produzioni Artistiche teatrali e Cineaudiovisive (ETS), realtà nata nel 2021 e già punto di riferimento per la diffusione della cultura teatrale e la valorizzazione dei nuovi talenti.

Appuntamenti

Venerdì 26 settembre – ore 20:00

Sabato 27 settembre – ore 20:00

Domenica 28 settembre – ore 18:00

Luogo: Piccolo Teatro San Paolo – Via Ostiense 190, Roma

Prenotazioni: artespettacolo22@gmail.com

Una commedia tutta da vivere, dove il palcoscenico diventa lo specchio (ironico) delle nostre giornate tra porte che sbattono, amori che nascono e riunioni che… degenerano.

