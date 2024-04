Scontro mortale a Monteverde: due auto e uno scooter, morta una 40enne

Morta sul colpo. Una donna di 40 anni coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava in sella al suo scooter. L’accaduto su via Aurelia Antica, nella zona di Villa Pamphili, a Roma. La tragedia nella giornata di ieri, Mercoledì 3 Aprile 2024, attorno alle 16, coinvolte due auto e un scooter, a bordo del quale viaggiava una donna di 40 anni.

Le conducenti delle due autovetture – due utilitarie – hanno rispettivamente 55 e 34 anni. Sono state accompagnate in ospedale per gli esami tossicologici. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118, e alcune pattuglie della Polizia Locale del Gruppo XII Monteverde.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati