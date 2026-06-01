Scontro violento sul cavalcavia della Muratella a Maccarese: auto contro scooter

Un boato improvviso, poi i mezzi distrutti al centro della carreggiata e il traffico paralizzato.

Mattinata ad alta tensione a Maccarese, dove un violento incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’automobile in uno dei punti considerati più critici della viabilità locale.

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di lunedì 1° giugno, all’altezza del cavalcavia della Muratella.

Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclo e la vettura sono entrati in collisione con estrema violenza.

L’urto è stato talmente forte da provocare l’attivazione simultanea degli airbag dell’auto, segno della potenza dell’impatto.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso per assistere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area.

La scena si è presentata particolarmente complessa, con i veicoli danneggiati e la circolazione rallentata lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.

A intervenire anche gli agenti della polizia locale di Fiumicino, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Contestualmente gli operatori hanno gestito il traffico, limitando i disagi agli automobilisti in transito.

Il punto in cui si è verificato lo schianto è da tempo considerato delicato sotto il profilo della sicurezza stradale.

Negli anni, infatti, il cavalcavia della Muratella è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali con conseguenze particolarmente gravi.

Le indagini sono ora affidate alla polizia locale, che dovrà chiarire l’esatta sequenza dei fatti che ha portato alla collisione tra i due mezzi.

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