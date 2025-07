Scooter rubato e avviato con centralina fai-da-te: il colpo dura poche ore

Sono finiti in manette due giovani italiani, di 21 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi la scorsa notte nel cuore del quartiere Sacco Pastore a bordo di uno scooter rubato.

A notarli, durante un pattugliamento notturno in via Val d’Ossola, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia. I militari si sono insospettiti vedendo il ciclomotore procedere con evidenti segni di effrazione: il bloccasterzo era stato forzato e il veicolo sembrava manomesso.

Il controllo ha confermato i sospetti. I due avevano appena rubato lo scooter da piazza Vulture, riuscendo a metterlo in moto attraverso una centralina elettronica esterna, subito sequestrata dai militari. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario nel giro di poche ore.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il giudice ha convalidato gli arresti.

