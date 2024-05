Scoperta la ‘boutique della droga’: arrestato 26enne romeno con un assortimento stupefacente

Nascondeva in casa una vera e propria “boutique della droga”! Sostanze psicotrope di vario genere, incluso metanfetamine e cocaina, pronte per essere messe in vendita nel mercato illegale.

Gli investigatori del commissariato Appio Nuovo hanno messo fine alle sue losche attività, arrestando un giovane di 26 anni, originario della Romania, gravemente sospettato di detenere sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

Il blitz degli agenti è avvenuto in via Polense, dove è stata scoperta la clandestina “stazione di distribuzione” del giovane. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti cinque chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a 23 grammi di cocaina rosa, 26 grammi di ketamina, 143 compresse di md-ma, 89 sigarette contenenti thc e tre bilancini di precisione.

Ma la scoperta più sorprendente è stata il materiale per il confezionamento della droga, nascosto all’interno di barrette di cioccolato Mars e Twix. Dopo le dovute formalità, il sospettato, identificato come un uomo di 26 anni originario della Romania, è stato arrestato per il grave reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati