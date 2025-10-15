Scoperta telecamera negli spogliatoi dei macchinisti della metro A a Cinecittà

Una telecamera nascosta nello spogliatoio dei macchinisti dell’Atac, nel deposito di Cinecittà. Scoperta nella serata di martedì 14 ottobre, l’apparecchiatura ha acceso sospetti e rabbia tra i lavoratori e ha già fatto scattare denunce e interrogazioni politiche.

Sul caso indagano le autorità: l’azienda ha sporto denuncia e assicura massima collaborazione per ricostruire tempi e responsabilità, mentre le rappresentanze sindacali chiedono «chiarimenti urgenti» e la conservazione dell’apparecchio per le verifiche.

La telecamera è stata trovata in un’intercapedine e notata da alcuni dipendenti. Non è ancora chiaro — e sarà uno dei punti al centro delle indagini — se il dispositivo fosse attivo e per quanto tempo fosse lì.

Ma la sola presenza di un obiettivo nascosto in un luogo di cambi e riposo ha fatto immediatamente scattare l’allarme: lo spogliatoio è «un’area di tutela della privacy e della dignità dei lavoratori», ricordano le rappresentanze sindacali unite dei macchinisti nell’immediata protesta inviata ai vertici dell’azienda.

Subito dopo il ritrovamento, Atac ha depositato una denuncia formale e si è detta «estranea ai fatti», mettendosi a disposizione per ogni accertamento.

L’istanza dei sindacati è netta: conservare l’apparecchio e consegnarlo alle autorità competenti, per risalire a chi lo ha installato, quando e con quale finalità.

La vicenda ha rapidamente travalicato i confini aziendali. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, ha depositato un’interrogazione urgente in Campidoglio: «Il rinvenimento di una telecamera negli spogliatoi è un fatto di gravità inaudita che getta un’ombra pesante sul clima interno ad Atac e sulla gestione della sicurezza e della privacy dei dipendenti», dichiara Santori.

«Se confermato, si tratterebbe di una violazione intollerabile — aggiunge —. Serve chiarezza immediata: chi ha installato quell’apparato? Da quanto tempo era lì? Chi ha avuto accesso ai locali e alle immagini? Il sindaco e l’azienda pubblica devono rispondere».

