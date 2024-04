Scoperta una raffineria della droga a Monte Compatri, 4 arresti

Scoperta una raffineria della droga nel Comune di Monte Compatri, in provincia di Roma. I Carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Frascati hanno arrestato quattro persone, tra i 20 e 30 anni, tre provenienti dal quartiere Tor Bella Monaca e uno dallo stesso Monte Compatri, tutte già note per precedenti reati, gravemente indiziate dei reati di produzione, fabbricazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito, a seguito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, i militari hanno notato uno strano viavai da una casa di campagna nel Comune di Monte Compatri e hanno quindi deciso di eseguire una verifica all’interno.

Alla vista dei militari, i 4 uomini hanno appiccato un incendio all’interno del locale, protetto da porte blindate, tentando di bruciare centinaia di involucri di cocaina, destinati allo spaccio. Il fuoco è stato prontamente spento dagli stessi Carabinieri.

