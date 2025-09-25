Scovati i “Vampiri” dell’energia a Tor Bella Monaca: case popolari collegate illegalmente alla rete elettrica

Luce, acqua e gas a costo zero, grazie a un sistema abusivo che alimentava intere abitazioni. È quanto hanno scoperto i Carabinieri nel cuore di Tor Bella Monaca, durante un controllo mirato nelle case popolari di via Giovanni Battista Scozza.

Diciassette persone sono finite nei guai: i militari, insieme ai tecnici di Acea, Areti e Italgas, hanno accertato che avevano creato collegamenti clandestini alle reti idriche ed elettriche, “vampirizzando” le forniture senza pagare un centesimo. Per tutti è scattata la denuncia.

Ma i controlli non si sono fermati qui. I Carabinieri della Compagnia di Frascati, in collaborazione con la Asl Roma 2, hanno passato al setaccio anche diverse attività commerciali del quadrante est della città.

A Torre Angela, un bar/centro scommesse è stato multato per oltre 6.000 euro: mancava il manuale Haccp, non venivano rispettate le ordinanze sugli orari delle slot machine e, in più, la struttura non era a norma secondo la legislazione regionale. I titolari avranno un mese di tempo per regolarizzare le carenze strutturali riscontrate.

Più drastico, invece, l’intervento in via del Torraccio di Torrenova, dove un minimarket è stato sospeso con effetto immediato a causa di gravi carenze igienico-sanitarie.

Non è finita. A Colle del Sole, i Carabinieri hanno denunciato il titolare di un autolavaggio, un 31enne di origine pakistana con precedenti, sorpreso ad abbandonare senza protezioni rifiuti speciali e pericolosi prodotti dalla sua attività.

Un’operazione a 360 gradi, quella messa in campo dall’Arma, che ha colpito tanto i “ladri di luce” quanto le attività irregolari, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la legalità nei quartieri della periferia est della Capitale.

