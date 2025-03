Screening oncologici e Hcv gratuiti alla Metro A Cipro

Da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile si terranno cinque giornate dedicate agli screening oncologici e dell’epatite C gratuiti per i residenti dell’Asl Roma 1.

La diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e test di screening, è uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie.

L’appuntamento è presso via Angelo Emo, nell’area parcheggio, Metro A, stazione Cipro. Dalle ore 9 alle 18 sarà possibile accedere senza prenotazione ai seguenti programmi di prevenzione:

donne dai 25 ai 64 anni: screening per la prevenzione del tumore alla cervice uterina tramite HPV e PAP test;

donne e uomini dai 50 ai 74 anni: screening per la prevenzione del tumore al colon-retto tramite apposito kit;

donne dai 50 ai 74 anni: screening per la prevenzione del tumore alla mammella tramite mammografia;

donne e uomini dai 35 ai 55 anni: screening dell’infezione da HCV (Epatite C).

Il servizio di screening oncologico è inoltre sempre raggiungibile tramite piattaforma regionale online Prenota Smart.

Per informazioni sugli screening oncologici offerti dall’Asl Roma 1, è possibile chiamare il Numero Verde 800.536.693, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17, oppure scrivere a uocpomas@aslroma1.it.

Per informazioni sugli screening dell’infezione da HCV, invece, è possibile scrivere a hcvscreening@aslroma1.it.

Nelle locandine ulteriori informazioni.

