Scuola-Ambiente: Badaracco (M5S) propone corridoi igienico-sanitari e decoro urbano per le scuole del XV Municipio

Garantire accessi scolastici sicuri, puliti e decorosi: è questo l’obiettivo della proposta di risoluzione presentata ieri in commissione municipale scuola dalla Capogruppo del Movimento 5 Stelle del XV Municipio, Irene Badaracco.

L’iniziativa punta all’istituzione di corridoi igienico-sanitari e alla riqualificazione delle aree esterne agli istituti scolastici, spesso degradate da rifiuti abbandonati, cassonetti mal posizionati e marciapiedi dissestati.

Queste criticità, frutto di una gestione superficiale degli spazi pubblici, compromettono il decoro urbano e rappresentano un rischio concreto per la sicurezza e la salute pubblica, alimentando disagi tra famiglie e operatori scolastici.

I corridoi igienico-sanitari offrono una soluzione concreta per trasformare le vie d’accesso alle scuole in spazi sicuri, funzionali e conformi agli standard europei.

“Non è solo una questione di decoro, ma di benessere e sicurezza. Garantire ambienti adeguati significa investire sulla qualità della vita delle future generazioni. L’educazione civica parte dall’esempio,” ha dichiarato l’Avv. Irene Badaracco.

È fondamentale prendere atto delle nuove esigenze di una comunità sempre più sensibile ai temi ambientali e avviare un cambio di paradigma nella definizione delle prestazioni minime garantite dai servizi pubblici. Questo richiede risorse adeguate e strumenti efficaci per raggiungere obiettivi concreti e misurabili.

Nei prossimi giorni saranno convocate commissioni congiunte con ambiente per mappare le criticità del territorio, analizzare i costi e definire modalità operative, coinvolgendo esperti e rappresentanti scolastici.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio impegno per realizzare scuole e spazi sicuri, accoglienti e in linea con le aspettative di una comunità sempre più attenta alla qualità dell’ambiente educativo.

