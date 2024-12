Scuola, Caliste-Fannunza: Il V Municipio dona biglietti per gli spettacoli teatrali ai bambini delle scuole primarie

L’amministrazione municipale ha deciso di donare ai bambini delle scuole primarie del territorio i biglietti per tre spettacoli teatrali che si terranno presso lo Spazio Diamante nel mese di dicembre 2024.

Gli spettacoli in programma, “Le mani di Efesto”, “Martina Testadura” e “Papero Alfredo”, sono stati selezionati per il loro alto valore educativo e culturale, pensati per stimolare l’immaginazione e la riflessione dei più piccoli.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di promuovere il teatro come strumento fondamentale di crescita e socializzazione. Attraverso il linguaggio artistico e le storie narrate sul palcoscenico, i bambini hanno l’opportunità di sviluppare la creatività, l’empatia e il senso critico. Donare questi biglietti rappresenta un gesto concreto per favorire l’accesso alla cultura, contribuendo al tempo stesso a costruire una comunità più unita e inclusiva.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – dichiara il presidente del Municipio V Mauro Caliste – perché crediamo che il teatro sia una straordinaria palestra per la mente e per il cuore, soprattutto per i più piccoli. Abbiamo messo a disposizione 1200 biglietti e hanno aderito moltissime scuole. Attraverso lo spettacolo dal vivo, i bambini possono scoprire nuovi mondi, riflettere su valori universali e, soprattutto, vivere un’esperienza unica lontana dagli schermi che dominano la loro quotidianità.”

“Siamo orgogliosi di offrire questa opportunità alle scuole primarie del nostro territorio – sottolinea l’assessora alle politiche scolastiche Cecilia Fannunza – e speriamo che il teatro possa diventare un’abitudine e una passione per le nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va allo Spazio Diamante per la collaborazione e il sostegno a questa iniziativa”.

