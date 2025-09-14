Scuola, Mussolini (FI): “Escrementi di topo in nido Pietralata vicenda gravissima”

“La notizia della presenza di escrementi di topo nella aule e sui giochi del nido a gestione diretta ‘Bolle di sapone’ sito in via Pescosolido 130 – Municipio IV – è di una gravità inaudita.

Ad aggravare la situazione l’inerzia del Campidoglio e del Municipio che, a distanza di una settimana dall’inquietante ritrovamento, non hanno ancora disposto la necessaria derattizzazione, costringendo diverse famiglie a interrompere l’ambientamento e a tenere i piccoli a casa.

Auspichiamo che le istituzioni preposte provvedano con urgenza alla derattizzazione del nido e dispongano ogni altra misura necessaria a rendere i locali della struttura totalmente sicuri e privi di rischi, così da consentire il rientro di tutti quei bimbi al momento costretti a rinunciare a un loro sacrosanto diritto di frequenza”.

Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente della Commissione Scuola e capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

