Se un viaggiatore andasse a 30 km all’ora a Roma

Chi non si accosterebbe a un’auto che andasse a 30 km all’ora su una strada a 4 corsie, circondata solo da pinete, senza abitazioni intorno e solo con qualche semaforo? Non chiederebbe al guidatore se abbia per caso bisogno di un meccanico o di un’autombulanza? Sulla Cristoforo Colombo potrebbe ora succedere.

E trovereste strano se, mentre andate a 30 all’ora sulla sopraelevata all’inizio della Prenestina, si affacciasse un tizio alla finestra e chiedesse di mettere la quinta e andarvene un po’ più veloci dal suo soggiorno, perché non riesce a sentire il finale di un film alla televisione? Potrebbe anche questo capitare tra poco.

Quanto ci divertiremmo se mettessero il limite di 30 a tutta Roma, invece di riservarlo a pochi fortunati! C’è anche chi però non apprezza e proprio non vuole capire.

L’altro giorno al bar un romano verace faceva notare a tutti i presenti che se noi, per la nostra patente, abbiamo superato un test scritto e una prova di guida in città, sarebbe giusto che anche chi fissa le regole per i guidatori, chi inventa le norme a suo proprio giudizio, superasse almeno un piccolo test, solo per capire che gli passa in capoccia.

Tutti d’accordo sulla necessità del test da uno psicologo, un professore aggiunse anche un esame di logica, per evitare che la città debba sottostare a pazzi o deficienti mentali, ma subito un altro osservò che su questo Roma è già da tempo allenata e qualcuno di più non si sarebbe notato.

Devo dire che a Roma c’è gente davvero pessimista di prima mattina nei bar. Io viceversa sostenevo, e mi darete ragione in poco tempo, che qualche vantaggio lo avremmo.

Alcuni potranno dormire di più, facendosi la barba o truccandosi in auto, mentre si procede a passo d’uomo o a singhiozzo; tutti avremo presto tante nuove amicizie, raccontando la nostra giornata al vicino di corsia sul Raccordo. Io, come prete, ne potrei approfittare per celebrare la Messa all’aperto sul cofano, più o meno dov’è l’imbocco della Salaria, per quelli che vengono in chiesa anche nei giorni feriali. Qualche migrante potrebbe vendere bombolette di ossigeno sotto il tunnel che sta nelle vicinanze dell’Appia.

In una Roma dove se freni sull’Aurelia blocchi il traffico fino alla Tiburtina, i 30 km all’ora, anche se su poche strade, faranno da tappo, io penso, per zone intere: dev’essere tanto dolce – ci pensate? – vedere i papà e le mamme procedere in auto affianco ai figli che pedalano felici sul loro triciclo!

Questa norma di rallentare in città non è stata presa per far cassa, non è una tassa nascosta per le persone che sanno usare la terza persino in città. Bisogna essere davvero delle brutte persone a immaginare cose così. E non importa se vi sarà più inquinamento, se passeremo in auto qualche mezz’ora in più: i vantaggi saranno evidenti.

È tutto parte di una strategia dei nostri governanti (sono quasi certo di questo) per rendere più unite le famiglie italiane (dentro l’auto), per far interagire le persone tra loro (con nuovi amici nella macchina accanto) e perché a Roma rinasca la fede e di nuovo si recitino ogni giorno feriale, con grande passione, le venerabili e utilissime litanie dei santi.

Sono proprio contento. Ameremo Dio e il nostro prossimo di più, ne son certo.

P.S. per domande o dubbi, sono in auto ogni giorno, eccetto la domenica, nella corsia centrale del Raccordo, careggiata esterna, all’imbocco dell’uscita 28 tra le 7 e le 9. Venite a piedi.

