Sedici auto in fiamme, palazzo evacuato a Colli Aniene

Intorno alle 4:30 del mattino di oggi giovedì 28 novembre 2024 in via Vito Giuseppe Galati, un rovinoso incendio ha distrutto sedici auto e un furgone. I residenti sono stati costretti a lasciare le abitazioni per sfuggire alle fiamme che andavano propagandosi.

Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi specializzati.

L’intervento si è concluso dopo 3 ore alle 7:30 e gli abitanti sono potuti così rientrare nelle loro case. Tranne la granda paura non si lamentano danni alle persone.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica, che indagano sull’origine del rogo.

