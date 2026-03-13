Sei anni di inferno per 20 euro: arrestato 27enne per maltrattamenti e tentata estorsione

Per anni quella casa nel quadrante Giardinetti–Tor Vergata non è stata più un luogo sicuro.

Le stanze dell’appartamento si erano trasformate in uno spazio di paura quotidiana, scandito da richieste di denaro, minacce e tensioni continue.

Una spirale di violenza domestica che si sarebbe protratta per lungo tempo, fino all’intervento della Polizia di Stato, che ha arrestato un romano di 27 anni accusato di aver vessato la madre con pretese economiche e intimidazioni.

L’operazione, condotta dagli agenti del VI Distretto Casilino insieme alle Volanti, ha posto fine a una situazione che – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – andava avanti dal 2020.

Nel tempo, la convivenza tra madre e figlio sarebbe degenerata fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo domestico.

Gli inquirenti parlano di una sorta di “pizzo familiare”: il giovane avrebbe preteso dalla donna somme di denaro quotidiane, variabili tra 20 e 50 euro, utilizzate – secondo gli accertamenti – per sostenere la propria dipendenza da sostanze stupefacenti.

Quando le richieste non venivano soddisfatte, la situazione degenerava rapidamente. Alle pressioni economiche si sarebbero affiancate minacce sempre più pesanti, fino ad arrivare a intimidazioni di morte.

Un clima di costante paura che avrebbe reso la vita della donna un calvario fatto di vessazioni psicologiche e tensioni quotidiane.

L’ultimo episodio si sarebbe consumato attraverso una serie di messaggi inviati sullo smartphone della vittima.

Le parole, sempre più aggressive e pressanti, avrebbero spinto la donna – ormai terrorizzata – a comporre il Numero Unico di Emergenza, chiedendo aiuto.

In pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la donna e bloccato il 27enne, raccogliendo gli elementi che hanno consentito di ricostruire il quadro delle presunte violenze subite negli anni.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto. Il giovane è ora gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’intervento degli agenti ha così interrotto una lunga sequenza di soprusi domestici, restituendo alla vittima la possibilità di uscire da una situazione che per troppo tempo si era consumata nel silenzio delle mura di casa.

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