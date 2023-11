Sei itinerari nella “Campagna dei Papi” alla Biblioteca F. Basaglia

Venerdì 1° dicembre 2023 alle ore 17 presso la Biblioteca F. Basaglia, in via Federico Borromeo 67, si terrà la presentazione del libro “La Campagna dei Papi” (Iacobelli editore) di Gianluca Chiovelli, Ennio De Risio, Alessandro Guarnacci.

Il libro, pubblicato il 17 novembre 2023 illustra sei itinerari storici fra Primavalle, Torrevecchia, Boccea, Aurelio e Monte Mario.

Il titolo fa riferimento alla millenaria proprietà di questo territorio della capitalde da parte del Vaticano che ebbe qui le proprie naturali riserve agricole (grano, olio, vino, allevamenti, macelli) quando tutto era ancora campagna fiorente.

I sei itinerari (o meglio: le sei passeggiate) portano il lettore a vivere le strade di oggi come fossero mappe costellate da luoghi e avvenimenti, dal passato più antico sino a quello a noi vicino: dai Romani al primo Cristianesimo, dal Medioevo alla nascita dei quartieri sino al dopoguerra ricco di personaggi che ancora oggi tutti ricordano.

Il libro si può acquistare in ogni libreria d’Italia, o su una delle piattaforme digitali (Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, Libraccio).

Dalla presentazione

“La Roma più conosciuta e che fa parlare nel mondo è la città degli imperatori, col Pantheon, il Colosseo, le terme di Caracalla e quella rinascimentale e barocca di piazza Navona, della fontana di Trevi e delle straordinarie chiese del centro. La trimillenaria storia della città nasconde, però, alcune sorprese, anche in periferia. Il quartiere Primavalle è noto soprattutto per le sue vicende urbanistiche e politiche a partire dagli anni Venti del Novecento. E tuttavia il territorio su cui è sorto in epoca recente vanta un passato antico almeno quanto Roma. È delimitato a nord e sud da due importanti direttrici cioè la Trionfale e la Boccea (antica via Cornelia), strade fondamentali per la viabilità etrusca e, quindi, romana. In questo libro vengono proposte sei passeggiate storiche nel territorio che cercano di farne emergere il volto millenario. La lettura, cammino ideale e fattivo, si aprirà su vicende di pontefici, magistrati romani, leggende medioevali, condottieri barbari e sullo sviluppo del quartiere attuale, con aneddoti e racconti di gente comune, di cui è testimonianza una ricchissima scelta iconografica”.

Gli autori

Gianluca Chiovelli nasce nel 1968 a Roma dove a tutt’oggi risiede e lavora. Dal 2006 inizia una sistematica e continua raccolta di materiali storici, letterari e archeologici sui territori dei Municipi XIII e XIV per dare senso e coerenza al loro sviluppo millenario. Questa ricerca ha trovato sbocco sia nella cura del sito dell’associazione Primavalle in Rete che nel profilo Facebook della stessa, continuamente aggiornato. Collabora con “Cornelia Antiqua”, realtà impegnata in attività di esplorazione e rivalorizzazione del quadrante nord-ovest di Roma, e con alcuni periodici locali (fra cui Monte Mario) dove sono approfondite alcune particolarità emerse nel corso delle ricerche. È fondatore dell’associazione ACAS e ideatore e curatore del progetto artistico “Sant’Angelo il Paese delle Fiabe” nella Tuscia viterbese.

Ennio De Risio operatore culturale presso le due biblioteche del Municipio XIV, ha curato iniziative di promozione della lettura per ragazzi e il progetto speciale Scienza e Ambiente. Nell’ambito della Fiera Più Libri Più Liberi, dal 2002 al 2008, ha organizzato la Bibliolibreria, che ospitava piccole case editrici. Dal 2006 al 2011 è stato Responsabile della Biblioteca Casa del Parco, nel Parco Regionale Urbano del Pineto. Nell’ambito delle passeggiate tra storia e memoria, intende soprattutto valorizzare il percorso storico della Via Francigena che attraversa il territorio del Municipio XIV fino alla base di Monte Mario. Collabora con l’Associazione Amici di Monte Mario, che edita dal 1969 il periodico Monte Mario.

Alessandro Guarnacci Laureato in Scienze dell’Educazione con una tesi su “Primavalle 1937-2007: le memorie di una borgata di Roma”, ha iniziato a lavorare come insegnante nella scuola media. Dopo diversi anni di servizio come Dsga presso scuole statali e private ha superato il concorso come insegnante e ha svolto questo ruolo presso il 137° Circolo didattico “25 Aprile” ora Ic “Rosetta Rossi” di Primavalle ininterrottamente dal 1983 al 2016, anno del pensionamento. Formatore nazionale Irrsae per Scienze e Informatica. Coordinatore e responsabile dei progetti didattici di ricerca su Primavalle con produzione di testi in formato cartaceo e multimediale.

Ha pubblicato: Primavalle: alla scoperta del nostro quartiere (1998-99); A spasso nel quartiere: viaggio dalle origini ai giorni nostri (2007-08); Volta la carta: l’altra faccia del quartiere (2012-13). Socio fondatore e presidente dell’Associazione Culturale “Primavalle in rete”. Ha curato con Gianluca Chiovelli il libro La storia di Primavalle – dalla preistoria ai giorni nostri per Typimedia editore, 2020.