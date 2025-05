Selva Candida: intervento decoro della Polizia Locale. Rimosso insediamento abusivo a ridosso di un parco giochi

Nella mattinata di ieri , agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Monte Mario, sono intervenuti in via Gaverina, nel quartiere Selva Candida, per un’attività di ripristino del decoro e messa in sicurezza di un’area verde di circa 2000 mq, adiacente a un parco giochi pubblico.

L’intervento si è reso necessario a seguito della presenza di un insediamento abusivo, situato in prossimità della zona ludica frequentata da famiglie e bambini.

L’area, di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ospita anche una colonia felina regolarmente censita dal Comune. L’operazione è stata condotta in sinergia con l’Ufficio Servizio Giardini del Municipio XIV con operatori di AMA, che hanno provveduto allo sfalcio della vegetazione e alla rimozione delle masserizie, dei materiali e rifiuti presenti, circa 1 metri cubo, restituendo decoro e sicurezza all’ambiente urbano.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie di controllo del territorio finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.