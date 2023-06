“Sembra vivo!”: l’illusione della scultura iperrealista

“Sembra vivo!” è il nome della prima mostra italiana dedicata alla scultura iperrealista che sarà ospitata, fino al prossimo 8 ottobre, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaparte. In esposizione 43 mega installazioni che portano la firma dei più grandi artisti contemporanei, di fama internazionale, come: Maurizio Cattelan, Ron Mueck, George Segal, Carole Feuerman, Duane Hanson e molti altri ancora.

Nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Sessanta, l’iperrealismo è una corrente artistica che ambisce a riprodurre, attraverso la pittura e la scultura, la realtà in maniera estremamente rigorosa e minuziosa.

I soggetti più ricorrenti sono le figure umane che vengono realizzate con un’attenzione quasi maniacale per ogni minimo dettaglio.

È senza dubbio il caso della scultura “Woman and child” (2010) dell’australiano Sam Jinks che raffigura una donna anziana in camicia da notte, con i capelli grigi raccolti in uno chignon che stringe al petto un neonato. Per alcuni la vera intenzione dell’artista era quella di evocare il ciclo della vita, ritraendo una donna vicina alla morte che porta in braccio la sé stessa appena nata.

L’artista serbo Marc Sijan è riuscito nell’intento di trasmettere al pubblico un forte senso complicità, con la sua celebre “Embrace” (2014) che rappresenta una coppia stretta in un intimo abbraccio.

Lo scultore statunitense Duane Hanson (1925- 1996) – uno dei fondatori dell’iperrealismo – è presente, invece, con l’opera “Two workers” (1993) che ritrae due operai al lavoro, con un realismo tale da riuscire a far cogliere all’osservatore la fatica sul loro volto.

Per gli estimatori di Maurizio Cattelan, segnaliamo che un’intera sala del percorso espositivo è stata riservata all’installazione “Ghosts” (2021): vale a dire una moltitudine di piccioni imbalsamati, poggiati su una tubatura che si riflettono all’infinito su una superficie specchiata. Inoltre, sempre dell’artista padovano, troviamo l’ormai iconica banana fissata al muro con una striscia di nastro adesivo grigio, meglio nota come “Comedian” (2018). Assolutamente da non perdere è anche l’opera dell’artista visuale giapponese Hazu Hiro del 2013 che riproduce, con estrema precisione, il volto del leggendario Andy Warhol.

La mostra, ideata dall’Institut für Kulturaustausch, è stata prodotta ed organizzata da Arthemisia. La curatela è stata affidata a Maximilian Letze in collaborazione con Nicolas Ballario.

Sembra vivo!

DOVE: Palazzo Bonaparte – Spazio Generali Valore Cultura – piazza Venezia, 5;

fino all'8 ottobre 2023;

ORARI: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00; dal 3 luglio al 31 agosto dalle ore 11.00 alle ore 21.00 (la biglietteria chiude un'ora prima);

tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00; dal 3 luglio al 31 agosto dalle ore 11.00 alle ore 21.00 (la biglietteria chiude un’ora prima); CONTATTI: https://www.mostrepalazzobonaparte.it/