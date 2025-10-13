“Sempreverde”: chi riceve il reddito si prende cura dei parchi nel municipio III

Si chiama “Sempreverde” e il nome dice già tutto. È il nuovo progetto del Municipio III di Roma, che trasforma i percettori di sostegno al reddito in custodi del verde pubblico.

Donne e uomini che ricevono l’assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro, e che ora ricambiano la comunità con un impegno concreto: rendere più belli, puliti e vivibili i parchi del territorio.

Per tredici mesi, i partecipanti si occuperanno di cura, manutenzione e decoro delle aree verdi, partendo da via della Verna, una zona molto frequentata da famiglie e bambini, fino ad arrivare ai parchi di Montesacro e Sacco Pastore.

“Con Sempreverde vogliamo trasformare gli strumenti di contrasto alla povertà in occasioni di inclusione attiva e servizio alla città” spiegano il presidente del Municipio III Paolo Marchionne e l’assessore alle Politiche ambientali Matteo Zocchi.

“È un modo per dare una mano a chi ha bisogno, ma anche per ricucire il tessuto sociale dei nostri quartieri – aggiungono –. Un passo concreto per migliorare la qualità della vita e restituire orgoglio e appartenenza alla comunità”.

Il progetto è parte di una rete più ampia che il Municipio porta avanti da anni, dove welfare e ambiente si incontrano: servizio civile, attività socialmente utili, sostegno alle famiglie fragili, assistenza domiciliare e inclusione sociale. Tutti tasselli di un unico mosaico: quello di una città che si prende cura dei suoi cittadini e del suo territorio.

Il coordinamento è affidato alle assistenti sociali del Municipio e alla cooperativa Parsec Agricultura, che gestisce la logistica e le attività sul campo.

“Sempreverde” è quindi molto più di un progetto ambientale: è una palestra di cittadinanza, dove chi ha ricevuto sostegno torna protagonista, mettendo le mani nella terra per far crescere – insieme ai giardini – anche il senso di comunità.

