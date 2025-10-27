“Senza Legge”, presentazione del libro sull’educazione sessuo-affettiva a scuola

Giovedì 30 ottobre alle ore 18:00, presso la sede di DiversaMente SCUP in via del Peperino 19 (Pietralata) avverrà la presentazione del libro “Senza Legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica“, scritto da Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino.

A introdurre e coordinare l’evento la Consigliera di Sinistra Civica Ecologista del IV Municipio Carla Corciulo.

Sarà presente Celeste Costantino, una delle autrici del testo, per dialogare con il pubblico presente.

