Senza maglietta e fuori controllo: uomo danneggia cassonetti e auto in pieno giorno a Ponte Lungo

Domenica 13 ottobre, la tranquillità pomeridiana di Ponte Lungo, nella zona tra Re di Roma e San Giovanni, è stata improvvisamente interrotta da un episodio di pura follia.

Un uomo senza maglietta ha dato in escandescenza, prendendo a calci e pugni prima i cassonetti della raccolta dei rifiuti, poi le auto parcheggiate lungo via Saluzzo, una strada che collega via Appia Nuova a via Tuscolana.

È accaduto tutto intorno alle 16:00, quando gli abitanti della zona sono stati allertati dal frastuono provocato dall’uomo, un 40enne romeno senza fissa dimora. L’uomo, in preda a un raptus di rabbia, ha iniziato a rovesciare i cassonetti, colpendoli con pugni così forti da far risuonare l’intera via.

Il raid non si è fermato ai secchioni: in un’escalation di violenza, l’esagitato ha sfogato la sua ira anche contro le auto parcheggiate, colpendo otto vetture in totale.

Diverse le segnalazioni da parte dei residenti al 112, preoccupati per la furia dell’uomo. Le volanti della polizia, insieme agli agenti del commissariato di San Giovanni, sono prontamente intervenute sul posto, trovando l’uomo ancora intento a danneggiare. Identificato come cittadino romeno, è stato denunciato a piede libero per danneggiamento.

Un residente ha ripreso la scena e il video è stato successivamente pubblicato sulla pagina “Welcome to Favelas”, contribuendo a diffondere rapidamente le immagini del caos in rete.

Nel frattempo, Ama ha confermato che i cassonetti rovesciati sono stati riposizionati correttamente entro poche ore dall’episodio, riportando la strada alla normalità dopo il pomeriggio di paura.

